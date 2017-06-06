中国教育部发布高考“四大谣言、六大骗局”

（联合早报网讯）据央广网报道，2017年高考将于明天举行。中国教育部日前发布高考“四大谣言”，提示考生和家长注意防范。

高考谣言之一：XX的准考证丢了!谣言称，“朋友捡到一个准考证，有认识的通知一下”。上面煞有介事写明了姓名、考点、考场、座号等。

而真相是，同一信息在多地散布，联系电话多为虚假。其实早在2012年，就有“XXX的准考证掉了”的谣言，年年考试，年年传谣。

如果真捡到高考准考证，最快捷的归还方式，就是与准考证上的报名单位联系，这个报名单位一般就是考生的学校。

考生若丢失准考证，可由所在中学或街道出具证明，到所在区高招办，办理挂失及补办手续。

高考谣言之二是一则所谓“英语改革教育部最新通知”，有的说英语要退出高考，有的声称2017年高考英语分数将大幅提高。

事实上，教育部对考试招生制度方案会“先试点再推广”，并会按照“三年早知道”的原则，方便考生和家长了解。

高考谣言三：考题泄露，花钱能买试题。

每年高考语文还没开考，网络上就已“剧透”出多个版本的高考作文题。而真相是高考试题属国家绝密材料。高考试题的保管和运送都有严密的管理措施，所有接触试卷的人员都实行封闭式管理。考试前，试题是不可能被泄露的。

高考谣言四：阅卷老师只顾赶进度，不管对错，且会跨科阅卷。

有关人士披露阅卷流程和细节称，高考阅卷人员遴选过程严格。为了充分理解当年高考试题、吃透评分标准，评卷老师还要接受严格的岗前培训。培训中老师们会对标准卷进行试评，绝不可能跨科阅卷。一旦发现评卷老师可能存在问题，卷子都会复查重评。阅卷结束后，相关部门还会对试卷多次校验。

与此同时，中国教育部还罗列了高考“六大骗局”。

教育部提示，关于高考，考生和家长一定要谨防所谓“内部指标”、虚假查分网址等以高考招生为名的各种诈骗手段。

骗局一：发送虚假查分网址。诈骗分子通过短信发送虚假查分网址，让考生输入身份证号、姓名、手机号、银行账号等信息后，将这些信息记录并贩卖，或者根据这些信息进行精准电信诈骗。

骗局二：以高考为由头的“木马”诈骗。诈骗者向考生和家长发送带有木马链接的短信，或是在网站上设置一个诱骗性的木马链接，只要点进去之后，木马程序便植入手机，获取关联银行卡等信息，通过拦截获取支付验证码，经网购消费变现或通过第三方支付平台红包转账提现。

骗局三：以“特长生加分优惠”诱骗。骗子们称能办理艺术、体育、小语种等各类“特长生”加分，还会煞有介事地要求考生提供“特长生”资格证书，以此骗取钱财。甚至还会冒充高校招生办工作人员，租用办公地点、考试场地，设立小语种、艺术类提前招生考试现场，私自组织考试，骗取考试费和录取费。

骗局四：冒称军队机关或招生部门人员。一些不法分子冒充军队机关或招生部门工作人员诈骗，有的假冒军校领导、军队干部，吹嘘有“内部招生指标”、“计划外招生指标”;更有甚者，编造虚设招生机构，伪造各种公文，诱骗考生和家长。近年来，军队保卫部门与地方公安机关连续破获多起假冒军队院校和国防生招生诈骗案件。

骗局五：伪造录取通知书。骗子通过邮局，向考生寄送伪造的录取通知书，让考生将学杂费事先打入银行账户内。

骗局六：一些骗子利用考生和家长不懂自主招生、定向招生政策进行欺骗，有的吹嘘自己可以弄到某某大学定向招生计划，保证录取，公开叫价，收取高额“定向费”。

教育部提示，经教育部或省教育厅批准可以进行自主招生的高校已对社会公布，参加自主招生的考生既要达到高校自主招生测试合格标准，还要参加高考，并达到高校所在批次录取控制分数线，由高校按招生章程公布的相关规则择优录取。

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