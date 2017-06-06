重庆推出14项出入境优惠政策 助推内陆开放高地建设

（联合早报网讯）重庆市公安局出入境管理局6日向媒体披露，即日起重庆正式实施《助推重庆内陆开放高地建设14项出入境政策措施》，加快重庆内陆开放高地建设，推动人才“引进来”和“走出去”。

据中新网报道，据介绍，新政创造性设置了中国“绿卡”的市场化准入渠道。外籍人员在渝连续工作满四年、每年在中国境内实际居留累计不少于六个月，有稳定生活保障和住所，工资性年收入和年缴纳个人所得税达到规定标准，经工作单位推荐，可申请在华永久居留，并允许其配偶和未成年子女随同申请。

为了支持中新(重庆)战略性互联互通示范项目、重庆高新国家自主创新示范区和中国(重庆)自由贸易试验区建设，新政对在上述区域工作的外籍人员也有针对性的便利措施。经重点园区(项目)或相关市级主管部门推荐的单位，以及在出入境管理部门备案、信誉良好的邀请接待外国人单位，对其聘雇的外国人，可按规定首次签发有效期两年以内的工作类居留许可；对其邀请赴渝进行经贸往来、科技教育文化交流、考察和访问等活动的外国人，可办理F、M签证延期、换发、补发。

对符合认定标准的外籍高层次人才，按规定签发两至五年多次入境有效的F字、R字签证或两至五年的工作类居留许可。除A类高端人才外，经重点园区(项目)和市级主管部门推荐的B类专业人才都可享受签证便利。

经重点园区(项目)或相关市级主管部门推荐的企业，以及在出入境管理部门备案的邀请接待外国人的企业选聘的外籍技术人才和高级管理人才，办妥工作许可证明的，可在入境口岸申请工作签证入境；来不及办理工作许可证明的，可凭企业出具的邀请函件申请人才签证入境。

此外，对于长期在渝工作的外籍人员来说，新政也让他们有了更大的便利——在渝工作的外国人，如已连续两次申请办理工作类居留许可，且无违法违规问题的，第三次申请工作类居留许可，可以按规定签发有效期五年以内的工作类居留许可。

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