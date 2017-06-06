中国各地普遍出现招生计划未完成情况：高等教育转入“买方时代”

（联合早报网讯）“增加了考生的选择权和考试机会”“推动高校招生、育人模式改进”“实行大类招生成趋势”……6月5日，中国教育在线发布的《2017年高招调查报告》如此评价新一轮高考改革。今年是中国高考恢复40周年，同时新高考改革也已正式启动，高考改革成为本次调查报告的主要内容，研究人员深入研究了试点省市的高考改革方案，分析总结出了诸多新特点。

据中国青年报报道，据了解，2014年国务院发布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，标志着新一轮考试招生制度改革全面启动。浙江、上海率先启动高考改革试点，2017年进入正式的新高考考试录取阶段。截至目前，除新疆外，全国内地其余30个省份已先后出台了高考改革实施时间表。浙江、上海两地从2014年新高一开始实施新高考方案，北京、天津、山东、江西、海南五地将从2017年新高一开始实施。

研究人员通过分析发现，新的高考模式首先增加了考生的选择权和考试机会。

研究人员指出，新的高考方案实行的是“3+3”模式，即“3门必考科目+3门选考科目”。必考科目为语文、数学、外语3门。考生可以根据自己的兴趣、爱好和拟报考学校及专业的要求，确定自己的3门选考科目。

以浙江省为例，3门选考科目可以从政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术7门科目中任意选择组合。这样的选择组合多达35种，而以前只有文/理科综合两种选择。

与此同时，外语和选考科目均提供两次考试机会，选择其中1次作为高考成绩，缓解了考生的考试焦虑。“这些都充分尊重考生的多元兴趣，提供了多种选择的机会。”一位研究人员说。

新高考方案不仅增加了考生的选择权，也扩大了高校选拔人才的自主权。为高校招生、人才培养起到了积极推动作用，推动了高校招生、育人模式的改进。

“在这种改革模式下，实行大类招生也将成为趋势。”一位研究人员说。3月31日，清华大学召开了大类培养领导小组会议，并对外宣布，从2017年起将全面推行大类招生，纳入本科招生的所有专业将整合为16大类，包括数理类、化生类、能源类、计算机类等，学生填报志愿的时候也将会按照专业类来填报。

如今，按大类、宽口径招生已经被越来越多的高校所认可，包括北京大学、浙江大学、复旦大学在内的多所知名高校都在尝试推进。

研究人员指出，新高考是以专业为核心的录取制度，它强化了专业的地位，迫使高校不得不回归到自己擅长的领域，而不是盲目的扩张。

新高考下录取模式的改变，导致每个高校必然形成多个录取分数线，部分“985”“211”高校将面临部分专业学科分数线低于地方普通高校的情况，“这时就不得不采取措施，放弃部分自己不占优势的学科专业，与双一流形成合围之势，对高校转变发展方式，提高质量与特色起到积极的推动作用。”一位研究人员说。

新高考还带动了录取方式的变化。浙江高考录取将选报80个专业平行志愿，以专业为主的录取方式，从另外一个维度推动高校必须重视优势学科专业的建设，进行战略性调整，甚至收缩，不能什么专业都办，否则将被考生与家长抛弃。这与双一流中突出学科特点的引导效应完全一致，形成了夹击之势，为高校转向质量与特色的发展模式起到了积极的推动作用。据了解，不久前中山大学就对外宣布，决定调整或暂停18个本科专业2017年的招生。

与往年相同，《2017年高招调查报告》也在继续关注高考生源的变化。

报告指出，近年高考报名人数将进入一个稳中略降的态势。2016年高考报名人数为940万人，仅比2015年下降两万人，基本趋稳。从人口统计看，在二孩政策的刺激下，2016年新生人口1865万人，长达10余年的适龄人口低峰基本结束，开始恢复增长。 考虑到最近10余年小学入学新生持续徘徊在1700万名左右的状况，“如果没有大的政策变动，高考报名人数还将继续长期保持这一态势，稳中略降，变化不大。”一位研究人员说。

在高考招生总量保持平稳的背景下，全国各地高考录取比例则继续提高，地区之间的差距进一步缩小，升学矛盾进一步缓解，为高考改革与基础教育改革都提供了积极的外部环境。

研究人员指出，根据教育部公布的“2017年各地、各部门普通高等教育招生计划”，2017年全国本科招生计划372万人，同比增加近万人，继续保持了一定增长态势，但增长总量不大。

从“985”高校公布的招生计划人数可以看出，部分“985”高校本科招生计划人数也有小幅回升，以最大可能在各地保证录取人数不降低。

2017年的高考招生计划更强调以加法解决公平问题，也就是以增量解决公平问题。教育部相关领导曾经明确表示：招生计划安排将继续促进公平，维护广大考生切身利益，实现“五个确保”，其中4个都是确保各种录取比例与计划不降低：确保各地高考录取率不降低、确保省际高考录取率差距进一步缩小、确保重点高校招收农村和贫困地区的学生人数进一步增加、确保中央部委所属高校本科招生总规模和投放到各省份的招生计划总量不降低。

高等教育毛入学率已经超过40%，快速逼近50%普及化的指标线。在高等教育逐渐逼近普及化之时，“高等教育由卖方转入买方时代”。 一位研究人员说，部分高校面临招生难的问题，各地普遍出现招生计划没有完成的情况，专科学校最为突出。但同时，山东部分专科学校录取分数线超越二本线，逆势增长，给众多高校一个启示：在高校的竞争中，质量第一，特色第一。

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