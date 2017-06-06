中国拟逐步扩大政府信息公开范围

（联合早报网讯）中国国务院法制办6日公布的《中华人民共和国政府信息公开条例(修订草案征求意见稿)》明确，各级人民政府应当积极推进政府信息公开工作，建立健全政府信息管理动态调整机制，逐步扩大政府信息公开的范围。

据中新网报道，征求意见稿指出，行政机关公开政府信息，应当坚持以公开为常态、不公开为例外，遵循公正、公平、便民的原则。行政机关公开政府信息，采取主动公开和依申请公开的方式。

征求意见稿规定，行政机关应当编制、公布政府信息公开指南和政府信息公开目录，并及时更新。政府信息公开指南应当包括政府信息的分类、编排体系、获取方式，政府信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码、电子邮箱等内容。政府信息公开目录应当包括政府信息的索引、名称、内容概述、生成日期等内容。除法律、行政法规另有规定外，政府信息应当公开。

据了解，2008年5月1日施行的《中华人民共和国政府信息公开条例》，明确了行政机关依法公开政府信息的义务，规定了政府信息公开的范围、方式和程序，对于推进中国政务公开，提高政府工作的透明度，促进依法行政，保障人民群众依法获取政府信息，发挥了积极的作用。

有关单位和各界人士如对征求意见稿有修改意见，可在2017年7月6日前登陆中国政府法制信息网，通过网站首页左侧的“法规规章草案意见征集系统”，对征求意见稿提出意见。

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