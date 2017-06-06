监狱准扁出席音乐会 国民党：法治都不法治

（联合早报网讯）台中监狱经审议，同意因贪渎案遭判刑、目前保外就医中的台湾前总统陈水扁出席今天高雄医学大学声乐社举办的音乐会，理由是其中将演出由扁作词的四首歌曲，有利扁的治疗。国民党文传会副主委洪孟楷抨击，制度只要“为扁”就开巧门，法治都不法治了。

台湾联合报报道，国民党日前质疑，陈水扁保外就医后，屡屡挑战司法与蔡政府底线，日前不仅未向台中监狱申请就出席公开剪彩活动，还违反中监“五不规定”，在台北过夜滞留，屡发“擦边球”测试法律底线，但蔡政府却无力约束，中监昨天却再同意扁出席音乐会。

洪孟楷批评，中监以“今晚音乐会演出由扁作词的四首歌曲，有利扁治疗”同意出席，等于再为扁踩红线再往外画模糊区，今天“为扁而唱”，明天“为扁而舞”，之后恐是独派人士、扁子陈致中“为扁而选”的造势场合，中监“法律红线”恐步步败退。

洪孟楷认为，“受刑人陈水扁”踩“五不”红线后，中监只敢发函警告，几无实质拘束力，扁现在还是可以趴趴走听音乐会，却说去医院检查“窒碍难行”，尽其在我，吃定法务部不敢依法处理，“看贬蔡英文总统不敢对他怎么样”。

洪孟楷质疑，台湾到底还算不算法治社会？批评具法学专业身份的蔡英文纵容受刑人在外面趴趴走，不回应伤己权威事小，赔上台湾法治罪大恶极。

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