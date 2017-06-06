广东揭阳市委原书记陈弘平受贿被判死缓

（联合早报网讯）广东省佛山市中级人民法院今天（6日）公开宣判中共广东省揭阳市委原书记陈弘平受贿、行贿、滥用职权一案，对被告人陈弘平决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；受贿所得财物予以没收，上缴国库。

中新社报道，该法院以受贿罪判处陈弘平死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，以行贿罪判处有期徒刑二年，以滥用职权罪判处有期徒刑二年。

经审理查明：2004年至2011年，被告人陈弘平利用担任广东省揭阳市人民政府代市长、市长、中共揭阳市委书记等职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人财物折合人民币约13991.678万元。2011年，陈弘平为了按照其意愿进行人事调整，向他人贿送港币100万元（折合人民币约83.5万元）。2010年，陈弘平滥用职权，为他人谋取非法利益，致使国家利益遭受损失人民币350万元。

佛山市中级人民法院认为，被告人陈弘平身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；为谋取不正当利益，向他人行贿；滥用职权致使国家利益遭受损失，情节特别严重，其行为分别构成受贿罪、行贿罪和滥用职权罪，依法应当数罪并罚。陈弘平归案后如实供述自己的罪行，在被追诉前主动交代行贿行为，检举揭发他人犯罪经查证属实，有立功表现，认罪悔罪，赃款赃物已大部分追缴，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

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