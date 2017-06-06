福建福州市委书记倪岳峰任海关总署党组书记

（联合早报网讯）中央组织部邓声明副部长今天（6日）到海关总署宣布中央决定，倪岳峰任中共海关总署党组书记，免去于广洲中共海关总署党组书记职务。

根据海关总署网站资料，倪岳峰，男，汉族，1964年9月生，安徽岳西人，1985年3月加入中国共产党，1987年6月参加工作，研究生学历，工学博士。现任十八届中央候补委员，省委副书记，福州市委书记。

1998年7月起任国家海洋局科学技术司司长、海洋环境保护司司长；2000年8月起任国家海洋局副局长、党组成员；2003年3月起任全国人大环境与资源保护委员会委员；2003年8月起任全国人大环境与资源保护委员会委员、主任委员助理；2008年2月起任全国人大环境与资源保护委员会副主任委员（副部长级）；2011年2月起任福建省政府副省长、党组成员；2013年6月起任省委常委、省纪委书记；2016年8月起任省委常委、省纪委书记，福州市委书记；2016年10月起任省委常委，福州市委书记。2016年11月在省委十届一次全会上当选为省委副书记。2017年6月6日起任海关总署党组书记。

第十八届中央候补委员。第十届、十一届全国人大常委会委员。第九届省委委员、常委，第十届省委委员、常委、副书记。第九届省纪委委员、常委、书记。省第十二届人大代表。

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