中国南方六省洪涝灾害经济损失1.3亿

（联合早报网讯）据中国民政部网站消息，6月3日以来，中国中东部地区出现强降雨。截至6月6日9时统计，湖北、四川等六省（直辖市）22市（自治州）51个县（市、区）29.2万人受灾，一人死亡，2300余人紧急转移安置，近1400人需紧急生活救助；农作物受灾面积11.9千公顷，其中绝收1.1千公顷；400余间房屋倒塌，近4200间不同程度损坏；直接经济损失1.3亿元（人民币，下同）。

中新网报道，6月3日以来，中国中东部地区出现强降雨，湖北中西部、四川东北部、重庆中东部、湖南西北部、贵州中东部等地出现大到暴雨，重庆巫溪、贵州铜仁等局地有200—269毫米，累计雨量50毫米和100毫米以上的覆盖面积达27.8万和2.6万平方公里。其中4日，贵州铜仁沿河县局地203毫米，最大小时雨强60—96毫米。强降雨导致江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州等地村庄过水，水稻被淹，部分农房倒塌。具体灾情如下。

据江西省民政厅报告，九江市都昌县2.1万人受灾，近100人紧急转移安置；近100间房屋不同程度损坏；农作物受灾面积400余公顷，其中绝收100余公顷；直接经济损失300余万元。

据湖北省民政厅报告，十堰、襄阳、恩施三市（自治州）四个县（市）2万人受灾，一人因雷击死亡；100余间房屋不同程度损坏；农作物受灾面积1.1千公顷，其中绝收100余公顷；直接经济损失1200余万元。

据湖南省民政厅报告，长沙、湘潭、衡阳等九市（自治州）18个县（市、区）11.8万人受灾，1700余人紧急转移安置，900余人需紧急生活救助；200余间房屋倒塌，2900余间不同程度损坏；农作物受灾面积6.6千公顷，其中绝收600余公顷；直接经济损失6600余万元。

据重庆市民政局报告，梁平、忠县、开州等六个县（区）4.9万人受灾，100余人紧急转移安置；近100间房屋倒塌，200余间不同程度损坏；农作物受灾面积1.2千公顷，其中绝收近100公顷；直接经济损失1500余万元。

据四川省民政厅报告，绵阳市平武县、广元市剑阁县5400余人受灾，近100间房屋不同程度损坏，农作物受灾面积1.2千公顷，直接经济损失400余万元。

据贵州省民政厅报告，贵阳、六盘水、遵义等七市（自治州）20个县（市、区）7.9万人受灾，300余人紧急转移安置，400余人需紧急生活救助；600余间房屋不同程度损坏；农作物受灾面积1.5千公顷，其中绝收100余公顷；直接经济损失2600余万元。

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