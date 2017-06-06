盼登陆 吴敦义：相信蔡英文不是阻碍

（联合早报网讯）日前公开表态希望登陆参加“国共论坛”并与中共总书记习近平举行“习吴会”的国民党主席当选人吴敦义，今日（6日）下午接受台湾电视政论节目专访，面对主持人询问登陆的可能性时说，“我宁愿相信，蔡英文总统应该不会成为阻碍的因素”。

据自由时报报道，对于外传北京方面对吴敦义两岸政策有独台的疑虑，吴敦义郑重否认说，“不会”，并强调他在竞选党主席就已经把基本立场说清楚，坚决主张“一中各表的九二共识”，现阶段仍会维持中华民国宪法架构下不统、不独、不武的现状。

吴敦义进一步表示，他在当选当天回函给习近平的文件内容，可以有三种选择，第一种是一个字都不提；第二种是“一中各表的九二共识”；第三种选择就是把当年台湾海基会签给前总统李登辉同意并传真中国海协会的内容，也就是1992年双方对于一个中国的原则大家都坚持，但对涵意双方同意以口头声明方式各自表达，以原汁原味呈现，这就是折衷的作法。

吴敦义并回忆，当年他担任国民党秘书长时登陆，以喝五杯茅台酒，与中国大陆换得“外交休兵”。对于如果总统府核准登陆，他要与习近平沟通什么的问题；吴敦义说，两岸必须有愿景、窗口，包括经贸往来不要受到顿挫，陆客来台观光不要变少，以及保障照顾台商的投资等国民党的看法。

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