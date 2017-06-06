63名外国人被骗至湖南后遭遣返

（联合早报网讯）在湖南省公安厅的统一组织指挥下，湘潭市公安机关今天（6日）将63名外籍违法人员全部安全遣送回国。这是湖南省单次查获人数最多的外国人非法入境、非法居留案。

据湘潭公安在线消息，5月11日晚，湘潭县公安局射埠派出所、天易派出所辖区内先后发现63名国籍不明人员。接警后，湘潭市、县两级公安机关高度重视，迅速抽调专门警力集中全市外语翻译力量开展身份排查工作。

同时，湘潭市公安局迅速将该情况报告湖南省公安厅出入境管理部门，省公安厅高度重视，向某国驻中国大使馆发出照会，要求协助核查该批人员身份。

经查，该63名外籍人员均来自东南亚某国，持边境通行证或以偷渡方式入境，被境内外不法分子利用，以介绍高收入工作岗位为由骗至湘潭。

后又以西南省份少数民族人员身份交给湘潭市某劳务中介公司。该劳务中介公司在为该批人员联系工作岗位过程中，因提供不了有效身份证件，被多家用工单位拒绝，发现上当受骗后报警求助。

后经涉事国驻中国使馆确认63名外籍违法人员身份后，湘潭市公安机关依法作出行政处罚并遣送该批人员出境的决定。

该起案件的及时查获得益于湘潭市公安局坚决执行省公安厅命令，全力推行境外人员纳入实有人口管理工作。通过加大对外国人在潭落脚点的日常管控，对用工单位人员的实名登记和法律宣传，压缩了违法外国人在潭的生存空间。

据统计，2015年以来，湘潭共查处37起外国人非法入境、非法居留、非法就业案件，遣送出境21人。

根据《中华人民共和国出境入境管理法》规定，外国人出入中国国境，未持有效国际旅行证件和中国签证或居留证件，构成外国人非法入境行为；在华居停留期间未持有效中国签证或居停留证件，构成外国人非法居留行为；未经过人力资源和社会保障部门或相关政府职能部门许可，并取得公安出入境管理部门签发的就业类外国人居留证件或签证，构成外国人非法就业行为。

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