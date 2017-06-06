江泽民妹江泽慧表态要以习近平为核心

（联合早报网讯）中共前领导人江泽民的妹妹、中国林业科学研究院首席科学家江泽慧本星期一（5日）现身北京出席会议，并发言强调“以习近平为核心”。

据《新京报》旗下的时政微信公众号“政事儿”报道，2019年中国北京世界园艺博览会（简称“世园会”）省区市参展第一次工作会议在北京延庆召开，江泽慧在会上表示，举办2019北京世园会，是中共党中央、国务院做出的重大决策。

她建议，各省区市人民政府及主管部门，要把参与北京世园会列入重要议事日程，把参展北京世园会作为展示各地发展成果、良好形象的重要契机；要成立本省区市参展领导小组和工作小组，全力以赴做好参展工作。

她在讲话中最后表示，“各部门要紧密团结在以习近平为核心的党中央周围，牢固树立大局意识和责任意识，团结一致，形成办好北京世园会的强大合力”。

香港《苹果日报》分析，79岁的江泽慧做上述表态，输诚的意味十足。

今年91岁的江泽民多次传出病危消息，今年5月初，港媒刚报道指他中风、瘫痪、甚至病危。事后，江泽民通过与外界通电话等方式间接辟谣；上个月28日，他也在长子江绵恒的陪同下，在江绵恒担任校长的上海科技大学露面，再次辟谣。

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