卫计委：健康扶贫工程已救治260多万贫困患者

（联合早报网讯）中国国家卫计委今日（6日）召开6月专题新闻发布会，介绍典型省份健康扶贫工作经验。国家卫生计生委财务司副司长刘魁指出，今年国家卫计委启动实施健康扶贫工程“三个一批”行动计划，截至今年5月底，已分类救治贫困患者260多万人。

中新网报道，刘魁介绍，去年国家卫计委组织各省区市动员80多万基层卫生计生工作人员，对全国农村因病致贫、返贫的家庭开展了逐户、逐人、逐病的调查核实，重点核查发病率高、费用高，影响生活生产能力的93个病种，全面摸清了农村贫困人口患病的情况，确认在全国建档立卡的贫困人口中，有因病致贫、因病返贫的家庭553万户，共涉及734万人。

在这个基础上，国家卫计委及时组织对大病和慢性病贫困患者进行分类救治，能够一次性治愈的，集中力量进行治疗。需要住院维持治疗的，由就近具备能力的医疗机构实施治疗。需要长期治疗和康复的，由基层医疗卫生机构在上级医疗机构的指导下实施治疗和康复管理。

刘魁指出，今年国家卫计委又启动实施健康扶贫工程“三个一批”行动计划，按照大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重病兜底保障一批的要求，精准施策，分类救治，将健康扶贫落实到人、精准到病，取得了明显成效。截至今年5月底，已经分类救治贫困患者260多万人。

刘魁表示，从各地工作情况来看，“三个一批”中的重病兜底保障一批目前是健康扶贫工作的重点，也是一个难点。围绕解决农村贫困人口大病和长期慢性病医疗保障问题，各地做了大量有益的探索，积累了很多好的经验和做法。

刘魁称，综合分析部分地区的创新政策实践可以发现，兜底保障能够取得良好效果，关键是要在充分发挥基本医疗保障主体作用的基础上，安排专项资金、依托现有的医保制度，或者是以专项补充保险的形式，来精准地为农村贫困人口再设立一道保障线。

有了这道兜底保障线，才能将农村贫困人口医疗费用实际报销比例提高到一定的水平，我们现在要求是90%以上，才能确定农村贫困人口个人支付住院费用的年度限额，才能做到超出限额部分由医疗兜底保障政策予以兜底。

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