安倍称愿参与“一带一路” 中方：可成互利合作“试验田”

（联合早报网讯）对于日本首相安倍晋三日前在东京举行的国际会议上表示，希望在“一带一路”倡议方面与中方开展合作，中国外交部发言人华春莹今天（6日）在例行记者会上回应指，“一带一路”倡议可以成为中日两国实现互利合作、共同发展的新平台和“试验田”，欢迎日方同中方探讨在“一带一路”建设框架内开展合作。

据中国外交部网站消息，华春莹表示，在“一带一路”建设过程中，中方始终致力于同沿线国家一道，推动构建公正、合理、透明的国际经贸投资规则体系。也正是本着这一精神，中国同很多国家达成了“一带一路”务实合作协议，开展全方位、多领域的合作规划和具体项目。

华春莹说，“一带一路”是重要的国际公共产品，是开放包容的发展平台，对包括日本在内的世界各国都是有利的。在“一带一路”建设推进过程中，所有参与方都是平等的参与者、贡献者和受益者。中方认为，“一带一路”倡议可以成为中日两国实现互利合作、共同发展的新平台和“试验田”，欢迎日方同中方探讨在“一带一路”建设框架内开展合作。中方也希望日方能把希望改善两国关系的表态或愿望真正落实到政策和行动上。

而对于日方希望在明年实现中日首脑互访，华春莹表示，中方重视并愿意发展中日关系的态度和立场是一贯的，中方希望日方能把希望改善对华关系的愿望和表态真正落实到政策和行动中去，恪守中日四个政治文件和四点原则共识精神，妥善处理有关问题，同中方一道努力推动中日关系重回健康稳定发展的轨道上来。

新华网等媒体日前报道，安倍晋三5日表示，期待“一带一路”倡议能在充分纳入国际社会共识的基础上，与环太平洋地区自由、公平的经济圈相互融合，为地区和世界和平与繁荣作出贡献。有关国际共识包括基础设施建设过程中实行透明公平的采购，建成后向各方开放等。日方愿从上述几点出发，同中方围绕“一带一路”开展合作。安倍评价称，该构想具有将多样性地区联系起来的潜在可能性。

报道称，安倍的这一表态可能是其为改善对华关系所做的努力。

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