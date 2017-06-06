张晓明呼吁港青“北望神州”

（联合早报网讯） 中国中央政府驻香港特区联络办公室（简称中联办）主任张晓明及香港特首梁振英今天不约而同地指出，香港出现本土分离思潮误导青年，青年有必要正确认识香港与国家的关系；而且无论港青们怎么想，国际社会都会将他们视为中国人。

张晓明在以“为梦想出发”为主题的庆回归青年活动上致辞，强调只要胸怀祖国，认识祖国的历史和文化，了解国情，包括了解国家的最新发展情况和国家一些重大发展战略，港青年才会有大志向、大格局。

他提出，在拓阔眼光，建立国际视野时，首先要北望神州，了解内地重大发展战略，清楚香港怎样与内地休戚与共，才能找准香港的战略定位和优势，才能够更好地拓展香港和自身的发展空间。港青要实现人生梦想，就要正确认识一国两制，正确认识香港与国家的关系。

他说，中共对当代中国有两个“一百年”的奋斗目标，包括2020年中共成立一百周年时，在中国全面建成小康社会，2050年在新中国成立一百周年时，将中国建成富强、民主、文明、和谐的社会主义国家。

“香港青年必须了解一国两制方针和中国国情，与内地休戚与共，认清香港对国家的战略定位。”张晓明强调，香港繁荣稳定是“中国梦”的重要部分，而回归前后出生的一代人，正成为港青主体，将担起管理和建设香港的重任，

他呼吁港青要为实现“中国梦”奋斗，强调大陆正处大时代，改革开放之后，现在已跃升成第二大经济体，国力和国际地位提升，和平崛起的势头不能阻挡，为大陆青年实现梦想缔造辽阔天空。

由香港各界青少年活动委员会主办的系列活动，今天举行启动礼。这系列活动还包括在6月30日展开“共育紫荆”植树计划，届时将安排30多个大陆省巿的青年学生，在太平山顶合种35棵紫荆树，并排成心型构成“同心林”。

中国国防大学教授金一南在启动礼上致辞指出，大陆的每一个地区都是“命运共同体”，国家领土不容出现任何割裂，批评所有“台独”、“疆独”、“港独”都是在做梦。

另一方面，针对中文大学学生会因质疑中国人身份而反对集体悼念“六四”，更形容相关活动为“邻国的事”，梁振英今天出席行政会议前表示，大部份港人和学生都是中国公民，应为国家发展贡献自己的积极力量。

当被问到他个人对“六四”的立场是否与28年前一样时，梁振英说，香港是有表达言论自由的地方，不同政见人士在香港只要表达方式合法，都有自由表达不同的政见。

他说：“至于有的年青同学，由于对中国人身分的不认同，表示他们不悼念六四，这个我相信只要他们能够深思一下，就会知道香港是中国的一部分。”

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