中国粮食系统将强化“天下粮仓”安全工作

（联合早报网讯）为守住管好“天下粮仓”，中国粮食系统将全面强化安全工作，补齐安全管理短板，推动粮食行业转型发展。

新华社报道，中国国家粮食局局长张务锋今天（6日）在全国粮食系统安全工作视频会议上说，通过落实国家粮食安全战略，深化改革、完善政策，健全制度、加强监管，全国粮食系统安全工作取得明显成效，但也面临许多新情况、新问题。

当前要突出抓好安全储粮和安全生产两个重中之重。关口前移、源头管控，组织涉粮企业逐一落实管控措施和监管责任。全面排查、消除隐患、健全长效机制，切实做到“谁储粮、谁负责，谁坏粮、谁担责”，守住粮食收购、粮食供应、粮食质量和廉洁从政从业“四条底线”。

张务锋要求各地粮食部门及有关单位因地制宜，力争经过一两年努力，使全行业安全水平有质的提高。要深化粮食流通监管改革，优化中央储备粮代储资格认定、粮食收购资格许可等审批流程，建立以信用监管、智慧监管为核心的新型监管机制。有利于彻查问题的异地交叉执法检查今后将常态化。国家粮食局统一组织的库存检查、安全检查以及阶段性专项监督检查都将采取这一方式。各省区市粮食部门要积极采用这一做法，建立跨部门、跨层级、跨区域的执法联动机制，提升监管效能。

据介绍，“粮安工程”实施以来，中国新建仓容超过1500亿斤，危仓老库改造超过2400亿斤，安全保障能力大幅增强。全国将力争再用三年左右时间，基本实现政府粮食储备管理现代化。2018年建成一个国家粮食管理平台和20个省级平台，政策性粮食业务信息化覆盖率达到50%，2020年实现全覆盖。

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