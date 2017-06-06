上海查获首起“毒品制成行李箱”走私案

（联合早报网讯）上海海关今天（6日）通报，上海浦东机场海关查获全国首起利用箱体材料混合注塑手法走私毒品案件，缴获可卡因10.19千克。

中新社报道，日前，一名东南亚某国女性旅客从南美地区搭乘航班抵达上海浦东国际机场，在通过无申报通道进境时未向海关申报任何物品。海关旅检关员在查看了她的护照和机票后，发现这名旅客的过往进出境记录和航班情况符合“高风险涉毒旅客”特征，有较大带毒嫌疑，便将她带至海关查验区实施查验。

关员在对其携带的两个大号托运行李箱进行X光机检查时，发现箱体图像颜色偏深。在清空两个箱内物品后，进行多角度X光机检查，过机检查图像仍是如此。但更加引起关员怀疑的是，这两个空箱明显比普通行李箱重了不少，年轻男关员单手都提不动。

关员立刻联想到德国海关曾经查获的一起采用新型注塑一体工艺走私毒品的案件，毒品走私集团使用整块可卡因混合塑料制成行李箱来试图躲避监管，这是一种最新的毒品藏匿手法。结合“高风险旅客筛选法”进行深入分析，旅检关员果断对箱体进行取样并做了毒品快速检测。检测结果呈现毒品可卡因阳性反应。

据悉，这是中国口岸首次查获使用注塑一体成型工艺，将毒品与其他材料混合制成行李箱箱体的毒品走私案件。

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