中国国内人感染流感H7N9地理范围扩大 病毒循环增强

（联合早报网讯）中国公共卫生学者最新研究显示，人感染流感H7N9的地理范围不断扩大，病毒在禽间的地理扩散范围更广泛。禽类中H7N9病毒的循环强度增加；未来，人间病例可随禽中循环的高致病性和低致病性流感H7N9病毒的比例变化而变化。

中新网报道，研究表明，随着越来越多的城市活禽市场关闭，病毒可沿着家禽运输和交易的路线隐性传播，持续扩散到没有或没有严格执行活禽市场关闭政策的地区，包括尚未发现疫情的地区。

据悉，自2013年3月中国发现了全球首例人感染流感H7N9病例以来，每年冬春季都会出现一波人感染流感H7N9疫情。复旦大学6日披露，该校公共卫生学院教授余宏杰课题组在人感染流感H7N9的流行病学特征变化和大流行风险评估领域取得重要进展。相关研究成果最新发表于国际著名医学期刊《柳叶刀感染性疾病》。

校方表示，该研究全面阐明了2013年至2017年人感染流感H7N9的流行病特征及临床严重性的变化，为大流行的风险评估及防控措施提供了科学证据。

据课题组介绍，在2016-2017第五波疫情前，H7N9病毒为低致病性流感病毒。但今年2月19日，中国疾控中心报告显示，该病毒已变异为高致病性流感病毒，在禽类中出现病死等情况。同时，2016-2017年-第五波疫情较往年出现得更早，报告病例数也超过了之前任何一波。

报道指，第五波疫情中，人感染流感H7N9的流行病学特征和临床严重性是否发生了变化？其引起大流行的风险是否增强？这成为当下国际科学界关注的焦点和亟待解决的问题。中国学者的研究回答了“第五波疫情中，流感H7N9病例数激增且出现了高致病性H7N9病毒株是否会改变其引起大流行的风险”这个关键问题。

余宏杰课题组发现，从第一波到第五波疫情，16-59岁病例的比例从41%逐渐上升至57%，第四波和第五波疫情中城乡结合部及农村病例的比例高于前三波。余宏杰表示，本研究提示对活禽中的流感H7N9监测需进一步加强，并建议采取永久性活禽市场关闭，或在疫情发生前采取主动的活禽市场关闭措施。

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