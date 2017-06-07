伦敦恐袭中挺身而出 中国网友为华裔记者点赞

（联合早报网讯）伦敦恐怖袭击刚过，各种普通人的英勇事迹在社交媒体上传开。在中国的社交网站上，网友们更关注一名叫洁夫·何（Geoff Ho）的华裔记者。

据BBC中文网报道，6月6日，有关英国《周日快报》商业版编辑洁夫如何用武术与恐怖分子搏斗，并挺身而出救人的文章引来中国媒体和网友关注，不少网友为他点赞。

"大写的汉子！"网友@书香之猫在新浪微博上写道。另一位网友@哥朗哥评论称："不管是什么肤色，不论是哪个国家的公民，对这种行为就值得点赞。"

多家中国媒体也都对此进行了报道。

洁夫在事后发表声明说，恐怖分子来到餐厅时，他的朋友和服务生都躲在桌子后面。"我得保护我的朋友和那里的人，"他写道。同时，他也注意到了恐怖分子身上穿有自杀背心。

"事情发生地如此之快。这些穿着阿森纳球队队服的恶棍起初朝我进攻。我想我打中了他们中的一人，但他或者他的同伙刺中了我的喉咙。"他回忆说，他身后的朋友也被恐怖分子刺中脸和手。

尽管如此，他还是将朋友带到库房，然后报警。很快，警察就到达，他向警方描述了事发经过。当他被警察搀扶着走出餐厅时，颈部血流不止。

随后，平日习武的洁夫的事迹被英国媒体广泛报道。《每日邮报》说，洁夫也因此目前无法说话。该报将他称为"英雄记者"。洁夫所在的《周日快报》在网站刊文，说他是"我们的英雄"。

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