里皮鼓励中国国足:只要还没绝望一定要全力以赴

（联合早报网讯）中国男子国家足球队即将迎来与叙利亚队的俄罗斯世界杯亚洲区预选赛关键一役，主教练里皮6日表示，球员必须相信自己，只要还没有到绝望的时候，一定要全力以赴。

新华社报道称，中国国足将于6月13日在中立场地马来西亚的马六甲与叙利亚队进行12强赛倒数第三轮较量，为了备战这场“高考”，国足将于7日在广州天河体育场与菲律宾队进行一场热身赛，提前适应马来西亚的湿热天气。

在6日的赛前发布会上，里皮表示：“我跟球员一直强调，必须相信自己，截至目前，我带队打了三场比赛，其中对阵卡塔尔和韩国的比赛，球队表现非常出色，对伊朗的表现相对逊色，我们现在距离第三名还有7分的差距，我们没有别的选择，只能要求拿下最后的三场比赛，这个过程会非常困难，但是球员必须相信自己，只要我们还没有到绝望的时候，一定要全力以赴!”

谈及与菲律宾队的热身赛，里皮认为虽然“这场比赛不能给我们带来小组赛积分，但可以收获信心”。他指出：“明天比赛首发会和以往不同，我会尽量派上更多球员，让所有球员都能参与到比赛当中。”

由于刚参加完中超联赛，一些国脚受到了伤病困扰，北京国安后卫李磊因伤缺席，足协紧急征调范晓冬顶替。而在广州越秀山体育场的训练中，有伤在身的张琳芃和高准翼也没有参与合练，而是简单地进行跑步等恢复训练。

“个别国脚出现伤病，我们对大名单进行了调整，所有来到这次集训的球员，可以说都为13号的比赛做好了准备，”里皮说，“虽然个别球员不会出现在热身赛，但他们在13号与叙利亚比赛之前，一定会做好准备。”

在12强赛中，中国国足取得了1胜2平4负战绩，排名第五，距离第三名乌兹别克斯坦还差7分。这次同叙利亚队的比赛对于国足来讲事关重要，要想继续获得世界杯决赛阶段比赛参赛资格，就必须在接下来的3场12强赛中保持全胜。

国足本次热身赛的对手菲律宾队曾在去年的世预赛亚洲区40强赛中3:2击败国足的竞争对手朝鲜队，“助攻”国足晋级12强赛。菲律宾队主教练托马斯·杜里表示，这场比赛中国足协联系了很长时间，他非常期待。由于菲律宾国内联赛正在进行，他的球员大多比较疲惫，这次热身赛的主要目的是为备战与塔吉克斯坦的亚洲杯预选赛，希望球员不要受伤，“但我们还是会给中国队制造一些困难”。

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