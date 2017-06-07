美国防部公布中国军力报告 再提“不支持台独”

（联合早报网讯）美国国防部6日公布“2017年中国军力报告”指出，美国反对任何一方片面改变台海现状，且不支持台湾独立；美方根据台湾关系法，将提供防御性军资与服务，让台湾维持足够的自卫能力。

台湾联合报报道称，2016年报告也提及美国“不支持台湾独立”，是自2007年后，相隔九年重提不支持台独，且在蔡英文就职前夕发布报告，因此外界解读为对蔡政府的警示。

今年报告提及台湾部分与2016年报告相比没有显著不同，但今年报告提及，蔡英文在去年一月的台湾总统选举中获胜后，中国大陆与台湾关系冷淡；中方强调，台湾必须接受所谓的“九二共识”，也就是中国大陆与台湾都是“一个中国”的一部分，但可以各自表述，让台海维持和平与稳定。

报告重申美国坚持基于美中三公报与台湾关系法的“一中政策”，美国反对任何一方片面改变台海现状，且不支持台湾独立；美国持续支持以两岸人民可接受的方式、范围和步骤，和平解决两岸问题。

报告还指出，根据台湾关系法，美国为台湾海峡的和平、安全与稳定做出贡献，包括提供防御性军资与服务，使台湾维持足够的自卫能力。

此外，报告提出台湾军费开支约占GDP的2%，但中国大陆的国防预算已成长到台湾的近14倍；认知到中国大陆军费开支持续增加，台湾正努力将创新和不对称的能力纳入国防规画，以抗衡中国大陆日益增长的能力。

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