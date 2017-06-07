协商功亏一篑 洪秀柱吴敦义今全面摊牌

（联合早报网讯）为了国民党中央委员提名及选举时程，党主席当选人吴敦义和主席洪秀柱双方互不相让，双方阵营直到昨晚仍希望协商解决，一度传出有望解套，但仍功亏一篑，今天（7日）中常会仍难避免摊牌，呈现山雨欲来的对决气氛。

台湾联合报报道称，挺吴多数中常委将在今天中常会上提案，要求重新修订中央委员及中常委的选举时程。吴敦义昨天接受电视节目专访时强调，不管将卸任或新当选的党主席，都不能在全代会前提名中央委员 ，尤其是将卸任的党主席更没有理由提名中央委员候选人，“十九届的党主席怎么能提二十届党的内阁？”旧任党主席提名新的中央委员，是不适格的。

被问到外界认为国民党应团结，不要再混乱，吴敦义说，团结不是团结在事理的争议上，不争议会留下大祸患，表面上小团结造成党的大难局，更不能接受。

洪秀柱强调不排除提前在7月辞去党主席，吴敦义表示，洪若辞职，依规定就是副主席代理，他不可能提前就任。吴敦义表示，如果今天中常会通过将8月20日的全代会时程提前，依两个月公告期间，就是8月7日，也许8月14日召开全代会，“也还ＯＫ”，但中央委员的提名程序不能变动。

吴敦义说，对新任党主席来讲，六七月还没就任，还不是党主席，党代表也不是党代表，就算提名中央委员人选，也要经全代会主席团审核公告，而主席团必须在8月20日全代会才能组成，才能公告候选人名单。

吴敦义表示，如果提早做，有人检举，说选举无效，会变成国民党有史以来最大的不好的事件，很多学法律的中常委警告他，如果不按党章走，会被告当选无效，党章规定是无法逾越的。这些相关问题，他都说尊重党主席洪秀柱决定，但要依党章进行。

洪秀柱今天将亲自主持中常会，要就中央委员提名法理基础，与中常委们论辩 。报道指出，一旦中常委要求将全案以表决方式进行议决，洪秀柱将如何接招，开战结果难料。已有中常委扬言提起司法假处分。

据了解，双方阵营近日频频协商，在谈判获进展后，吴敦义昨天下午还曾致电洪秀柱，吴敦义昨晚出席北市党代表联谊活动时，也一度透露今天中常会争议有和平解决的可能。

据了解，双方为了避免今天中常会正面冲突，主张中常委在常会提案后，双方不进行实质的讨论和争辩，而是将全案送党中央幕僚研处，下周中常会再议决。但在彼此互信基础薄弱下，双方昨晚沟通到深夜，最后仍以破局收场。

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