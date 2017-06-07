2017高考拉开帷幕 940万考生陆续进入考场

（联合早报网讯）6月7日，2017年中国高考大幕正式拉开，全国将有940万考生参加考试。中新网报道，今年可谓是高考历史上的特殊年份，一方面，今年是高考恢复40周年，另一方面，今年也被称为“新高考元年”，高考综合改革试点地区的考生将迎来首次“新高考”。

根据中国教育部公布的数据，今年高考，全国将有940万考生参加考试，考生人数与去年持平。

今年，上海、浙江两地的高中毕业生将迎来首次“新高考”。按照两地的高考改革方案，“新高考”的“新”主要体现于高考招录的“两依据一参考”和考试科目“3+3”这两个概念。

所谓“3+3”，指的是高考成绩由语文、数学、外语3门统一高考成绩和3门学生自主选择考试科目成绩构成，作为高等学校录取的基本依据。“新高考”之下，学生的高考成绩由“两依据一参考”构成：“两依据”指统考和学业水平考试，“一参考”即综合素质评价。

从具体的考试科目来看，浙江、上海两地今年的高考不考文理综合科目。外语考试也由一年一次变为一年两次，可选择较好的一次成绩计入高考总分。

每年高考，严明考试纪律，保证考试公平都是社会关注的焦点。高考前夕，中国教育部通报了各地公安机关破获的系列高考作弊案件。教育部还特别提醒考生诚信高考，若出现作弊行为，考生将被取消当年高考报名或录取资格，在1至3年内不得参加国家教育考试；构成犯罪的，交由公安机关依法严肃查处。

为了严防考试作弊，各地也纷纷出台措施，全力保障考试安全。

今年，湖北省升级了标准化考场作弊防控系统，要求所有考场和考生休息室安装和有效使用防范无线电通讯作弊的设备。出动无线电监测车对疑似作弊信号进行拦截、干扰，利用高科技手段防范和打击手机、无线耳机等高科技作弊行为。

对于考生的入场安检，湖北也明确，考生凭身份证、准考证参加考试，继续实行考生入场安检，首次明确要求监考员要在视频监控下对考生进行违禁物品检查。

在福建，当地开展打击销售作弊器材专项行动。福建要求，各地教育行政部门会同当地工商、公安、安全、无线电管理部门重点对各类通信电子产品市场销售涉嫌用于考试作弊等违法行为，以及进行相关虚假宣传等涉嫌违法违规行为，开展专项打击行动，依法查处不法商家。

为进一步严格监管，多地也采取相应措施。诸如，今年4月，河南省教育厅发通知要求，严格按标准选聘涉考工作人员，继续实行每个考场配备3名监考员，每4个考场配备1名视频监考员制度。

而为严打“枪手”替考，海南要求，各市县要对本市县所有高中涉嫌替考、招募替考“枪手”的线索、校园小广告进行全面清理，并会同公安、工商等部门，认真研判信息来源，及时清除有害信息，严厉打击替考作弊行为。甘肃省教育考试院还特地印发《致参加2017年全国普通高校招生考试考生及家长的信》，提醒广大考生诚信高考，个别考生家长不要试图为孩子寻找“枪手”。

高考前，相关部门也提前出招，全力护航高考顺利进行。其中，为确保考生出行安全，中国公安部交管局近日下发通知明确，高考期间，对涉考车辆发生的轻微交通违法行为，教育警告后及时放行；对发生交通事故的，按照“先考试后处理”的原则取证后先予放行，事后妥善处理。

此外，在高考期间，为给考生营造安心的应试环境，多地开启了“静音模式”。

以北京为例，高考期间，北京要求所有工程一律禁止在夜间进行产生噪声污染的施工作业；在考点周边500米范围内的建筑工地，全天不得安排产生噪声污染的施工作业，外语考试期间停止所有施工作业。

此外，北京还要求，6月5日至7日，每晚8时至次日3时，安排不低于50%的一线执法力量，对影响考生的夜间施工扰民施工工地、非法消夏夜市等进行现场盯守或轮值，对发现的违法行为要高限处罚。

在福建厦门，当地规定，在禁噪时段、高考限噪期间违反相关规定的，将被处以一千元以上一万元以下罚款，情节严重的，可暂扣或者封存产生噪声、振动污染的设施、物品。

免费试阅14天