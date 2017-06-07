（联合早报网讯）据中国教育部网站消息，6月7日，中共中央组织部在浙江大学宣布了中共中央的任免决定，邹晓东任浙江大学党委书记；因年龄原因，金德水不再担任浙江大学党委书记职务。

邹晓东，男，1967年9月出生，中共党员，1985年10月参加工作，浙江大学金属材料专业本科、管理工程专业在职硕士研究生、管理科学与工程专业在职博士研究生毕业，研究员。2008年9月任浙江大学党委副书记，2012年11月任浙江大学党委常务副书记(正厅级)，2016年7月至今任浙江省委组织部副部长(正厅级)。

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