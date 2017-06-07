北京江苏山东2017年高考作文题出炉

（联合早报网讯）6月7日，2017年中国高考大幕正式拉开。据中国媒体报道，目前已有数个省市的高考作文题目曝光。

据法制晚报报道，2017年北京高考大作文题目二选一：“说纽带”、“共和国，我为你拍照”。

大作文：1) 纽带是能够起联系作用的人或事。人心需要纽带凝聚，力量需要纽带汇集。当今时代，经济全球化的发展、文化的发展、历史的传承、社会的安宁、校园的和谐都需要纽带。请以“说纽带”为题，写一篇议论文。要求：观点明确，论据充分，论证合理。

2) 2049年，我们的共和国将迎来百年华诞。届时假如请你拍摄一幅或几幅照片来显现中华民族伟大复兴的辉煌成就，你将选择怎样的画面？请展开想象，以“共和国，我为你拍照”为题，写一篇记叙文。要求：想象合理，有叙述，有描写，可以写宏大的画面，也可以写小的场景，以小见大。

江苏卷作文题：车有各种类型，车来车往，车传递着真情，承载着时代的变迁，折射人世的变化，道出人生的哲理。请以此写一篇不少于800字的作文，题目自拟，文体不限，诗歌除外。

山东作文题目：回头却不是从前。作文原材料：不要回头看，因为逝去的风景已不再属于你。

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