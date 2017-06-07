中国农业部：今年将培育100万以上新型职业农民

（联合早报网讯）中国农业部科技教育司司长廖西元表示，今年将在全国范围内培育新型职业农民100万人以上。

新华社报道，廖西元近日在太原举行的全国新型职业农民培育工作推进会上表示，2012年以来，通过实施新型职业农民培育工程，全国共培育各类新型职业农民400多万人，大多成为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体带头人和骨干。

廖西元说，目前全国新型职业农民规模超过1400万人，一大批有文化、懂技术、会经营的新型职业农民，正在成为现代农业建设的先导力量；今年中央财政将投入15亿元（人民币），重点实施现代青年农场主培养计划、新型农业经营主体带头人轮训计划、农村实用人才带头人培训计划，全年培育新型职业农民100万人以上。

廖西元建议，新型职业农民培育工作要坚持“产教融合、创新模式、完善制度、提升质量、强化效果”的总体思路，进一步提高培育的针对性、规范性、有效性；同时充分发挥市场机制作用，鼓励和支持有条件的农业企业、农业合作社等市场主体，通过政府购买服务、市场化运作等方式参与培训工作，推动新型职业农民培训面向产业、融入产业、服务产业。

随着中国工业化和城镇化的快速推进，越来越多的农民选择到城市务工，导致农村务农劳动力数量大幅减少，农村“空心化”现象十分普遍。“未来谁种地，怎样种地？”成为一个最迫切需要解决的问题，加快培育新型职业农民队伍，是着力解决“谁来种地”问题的一个关键。

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