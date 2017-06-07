美报告称中国在南中国海人工岛建造战机机库

（联合早报网讯）美国国防部6日发布的中国军力年度报告中指出，截至2016年底，中国在南中国海南沙群岛建成的三座人工岛上分别建造了可容纳24架战机的机库。完工后将可组建多支战机部队。

日本共同社报道，美国智库称，除机库外，中国还在南沙建造疑似导弹库及高频雷达的设备。综合起来可以构筑起强有力的防空网，中国在南中国海的军力增强变得显著。

发现建有机库的人工岛为永暑礁（英文名Fiery Cross Reef）、渚碧礁（英文名Subi Reef）和美济礁（英文名Mischief Reef）。每座岛上都有约2700米长的跑道、大型港湾设施以及管理大楼和通信设施等。

报告称，南沙的人工岛除了民用飞机外还有运输病患的军用运输机着陆，其分析认为中国今后“为加强对南中国海的实际控制，或许会将填海造岛设施用作军民两用据点”。

报告还指出，中国为了提高在南中国海的存在感会投入海上民兵，正在建造84艘海上民兵用的大型渔船。中国从2016年起在非洲东部的吉布提建设基地，今后很可能将在巴基斯坦等其他友好国家扩建基地，推动海外活动。

中国的军费根据所公布的数据从2007至2016年年均增长8.5%。报告认为，中国寻求军力现代化的目的是削弱美军的技术优势。

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