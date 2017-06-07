毛坦厂中学年年上头条 校方：正刻意减少媒体曝光

（联合早报网讯）每年中国高考季，安徽毛坦厂中学总会成为热门，占据各大媒体的版面。毛坦厂中学相关负责人坦言，近年来，连篇累牍的炒作让校方压力倍增，现在他们在刻意减少媒体曝光 。

据微信公号“人民网安徽频道”报道，书店老板徐女士称，“前年有68辆送考车，今年只有28辆，少多了。”“巴掌大（10平米左右）的门面一年租金2万。”她纠结今年到期要不要续租，学校南边开了一家大超市，有的考生家长边陪读边摆地摊，小店生意越来越难做了。

报道引述毛坦厂中学一位校领导说，送考时门口每隔10米出现一条的横幅，都是家长自发悬挂；镇上原来开了家网吧，家长们轮流当“保安”，最终网吧难以为继关门。

“家长们对我们寄予厚望，不敢怠慢。”为确保高考各项工作做到零失误，该校编印了《一切为了学生——2017年高考生活导航》，《毛坦厂中学高考安全应急预案》等材料并分发到伴考教师手中。除了送考，各班班主任还得参与后勤保障工作，接下来几天与学生同吃、同住、同行，保障高考后勤工作顺利完成。该负责人认为，“毛中”更像是一面镜子，折射出学生和家长希望的模样。

该负责人说，“‘送考’被标签化了，听起来像一种磨灭学生天性的仪式。恰恰相反，它体现的是以学生为本。”学校很多孩子是留守考生，即便考前复习期家长也不在身边，所以提前带孩子们看考场，为他们送考这份责任落到了老师们肩上。近年来，连篇累牍的媒体报道让校方压力倍增，现在他们在刻意减少媒体曝光，另外，报名需要大巴送考的学生也在逐年减少，家长们选择避开送考高峰，自行接送。

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