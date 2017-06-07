台立委发起“台港连线” 黄之锋 罗冠聪将到台出席

（联合早报网讯）时代力量立委黄国昌发起“台湾国会关注香港民主连线”，广邀各党派立委参与，另拟邀香港立法会议员罗冠聪、陈志全，香港众志秘书长黄之锋及香港雨伞运动参与者，下周一赴立院出席成立茶会，深化台湾与香港间民主经验交流。

台湾《自由时报》报道，参与台港连线的成员，除了时力五名立委，还包括绿委苏巧慧、姚文智、林淑芬、蔡易余、尤美女、陈其迈、郑运鹏、段宜康、王定宇、庄瑞雄、蔡培慧、吴焜裕、蔡适应，但未见国民党立委加入。

报道称，今年初，黄之锋等人曾因时代力量、民进党邀请到台参与活动，入境时被爱国同心会等统派团体暴力攻击。一行人下周一将再来台出席“台港连线”，安全问题备受关注，相关消息更是保密到家。立院时代力量党团主任陈惠敏受访时仅说，确实有邀香港的朋友，但谁会出席无法证实。

活动邀请函中写明，近年相对中国大陆政府对香港治理手段越见紧缩，香港内部无论针对“回归中国”或“一国两制”都有深刻反省批判，香港人民争取民主真普选而发动争取自由民主行动越行坚定，台湾作为亚洲民主先行国家，国会作为台湾最高民意机构，为表达台湾社会关注香港民主化，促进民主经验交流，特组成台港连线。

陈惠敏表示，今年初邀请香港朋友来台参与论坛，双方都有提到，有些议题是港台共同关心，例如青年、土地、同婚议题等，此外，适逢香港主权移交20年，双方也盼就中国大陆因素对台港影响交换意见，当时就提到，也许可在国会里成立常设性交流，由议员对议员，有更多实质交流。

陈惠敏说，香港朋友不只是时代力量的朋友，而是台湾人的朋友，因此很积极邀请各党立委，搭起双方桥梁，盼未来各立委都能与香港建立更直接管道。

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