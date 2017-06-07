挺吴敦义阵营提案中委选举展延 洪秀柱：仍盼协商

（联合早报网讯）国民党主席选举结束后，新旧党主席阵营却因中央委员提名权与选举期程僵持不下。挺主席当选人吴敦义阵营的中常委今提案要求，将中央委员提名与选举期程延至全代会后。最后党主席洪秀柱裁示，全案交付相关单位研议，下周常会再讨论确定。

据联合新闻网报道，不过，下周三也正好是已公告的选举期程中，党主席公告中央委员候选人提名名单时间。被问到是否会抢先公告提名名单？洪秀柱说，这是另一件事，“目前还是按照时程”。

因洪秀柱与吴敦义双方针对党职选举期程协商破局，挺吴派中常委今在中常会正式提案，要求“回归党章制度”，修正去年12月21日公告的中央委员提名、选举与中常委选举期程，将作业展延至8月20日全代会后举办。

但洪秀柱也说，中央委员候选人提名是新旧党主席两方面要协商的议题，只要协商出漂亮圆满的结果，基本上原则大家都OK，就看后续协商结果，“还是希望继续协商”，如果协商不成，就再说吧。

洪秀柱表示，今天中常委的提案，决定送请相关单位与提案人一起研究，“就是告诉你们有疏漏的地方”，下周再送常会确定后通过；今天常委这么粗糙丢一个东西，配套都没有，就是不周延。

免费试阅14天