美报告称中国或在巴基斯坦建军事基地 中国外交部：纯属臆测

（联合早报网讯）美国国防部6月6日发布中国军力报告称，继在吉布提建后勤保障设施后，中国将在与其保持长期友好关系的国家建更多军事基地，其中包括巴基斯坦。中国外交部发言人华春莹6月7日回应《环球时报》记者提问时表示，这是臆测性的，中国和巴基斯坦是友传统好邻邦，两国长期以来在各个领域都开展了广泛的合作，致力于互利共赢。中巴友好合作不针对任何第三方，也符合各自的国际承诺。

据环球时报报道，美国国防部的报告还称，中国军力2016年在大额军事预算的支持下发展很快，五角大楼估算当年的中国军事开支超过1800亿美元（约合1.2万亿元人民币），高于中国官方公布的9543亿元人民币的军事预算。在南中国海问题上，报告称，截至2016年底，中国在南沙群岛永暑礁、渚碧礁、美济礁施工建设能容纳24架战斗机的飞机库，以及兵营、通讯设施等，每座礁的飞机跑道长度都超过8800英尺（约合2682米）。如果全部竣工，中国能在南沙群岛部署三个飞行团。

对此，华春莹说，美方的报告罔顾事实，对中国的国防建设妄加评论，对中方维护领土主权和安全利益的正当行为说三道四，中方对此表示坚决反对。华春莹说，中国始终不渝走和平发展道路，奉行防御性国防政策，是维护亚太乃至世界和平的坚实的力量。中国的国防建设是为了维护国家独立，主权和领土完整，是一个主权国家的正当权利。希望美方能摒弃冷战思维，客观理性地看待中国军事发展，以实际行动维护中美两国和两军关系的稳定发展。

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