中国外汇储备录得环比四连涨

（联合早报网讯）在美元节节走弱的背景下，中国外汇储备5月进一步站稳3万亿美元大关，并实现了2014年6月以来首次连续四个月环比上升。

中国央行今天公布的数据显示，5月末中国外汇储备余额3.0536万亿美元，较4月末增加240.34亿美元，高于市场上升175亿美元的预期中值。这一余额亦创去年10月末以来新高。今年1月底，中国外汇规模曾一度跌破3万亿美元整数关口。

彭博社报道，国家外汇管理局网站评论称，5月中国跨境资金流动延续回稳向好势头，外汇供求继续处于基本平衡状态。中国新的增长动力正在加快形成，金融市场扩大开放的效果继续显现，将进一步巩固跨境资金流动平稳、均衡发展的基础，推动外汇储备规模趋于稳定。

“5月份外汇储备实际规模较预期为好。”瑞穗银行外汇策略师张建泰表示：“外储连升四个月显示中国资金外流压力减少。5月份美元走弱，人民币汇率进一步走稳，是支撑外储的重要因素。”

5月美元持续走弱，令外汇储备中非美元资产受到估值效应的美元价值增加。此外，资本外流压力减轻，德国英国政府债券价格好转，均有助于外储规模回升。不过，由于人民币在5月末一周爆发式上涨，央行主动干预也可能加剧外储消耗。

随着人民币汇率企稳及“特朗普交易”退潮美债收益率下跌，中国政府减持美国国债态度正在悄然转变。彭博昨天援引知情人士报道，中国准备在合适时机逐渐增持美债。

免费试阅14天