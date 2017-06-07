受封“亚洲披头四” 五月天登CNN为台争光

（联合早报网讯）亚洲天团“五月天”上月在香港红勘体育场展开“人生无限公司”世界巡回演唱会，连唱十场，场场爆满，优异的表现也让当时在场的美国有限电视新闻网（CNN）记者写文介绍这个来自台湾的五人乐团，并将五月天誉为“亚洲披头四”。

据自由时报报道，CNN的报道中一开头便写道“很少有摇滚乐团能在同个城市、同个月份中卖完10场表演的票”，而五月天便是个具代表性的乐团。

文中也描述了五月天在香港演唱会的精采表现，表示今年演唱会上放映了迷你电影，团员们成为超级英雄打击怪兽，还提到嘉宾邀请了任贤齐及梁汉文，让粉丝们能够再次回味与五月天同乐的时光，主唱阿信也说：“虽然我们各自有自己的人生和目标，但我们一旦站上台，就会尽我们的全力。”

文中更介绍了五月天的音乐风格，说明五月天的歌曲主要以中文及台语为主，并会加入一些少量的英文，还说他们的歌曲十分琅琅上口及具有吸引力，就如同爱尔兰乐团U2以及英国乐团One Direction。

文章说，五月天的音乐能带给年轻世代希望同时也让他们心碎，今年五月天成军20年，对于未来他们希望能再有一个20年，贝斯手玛莎表示很难相信他们一起走过20年，但也坚定的说：“我们都不想打破这个关系”。



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