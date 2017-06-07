昆明机场口岸实行7×24小时全天候通关

（联合早报网讯）云南省商务厅今天（7日）在昆明发布，本月8日起，昆明机场口岸将实行7×24小时全天候通关保障。这标志着昆明机场口岸成为中国继北京、上海、广州、深圳、厦门后第六个实现全天候通关保障的航空口岸。

中新社报道，云南省是中国口岸大省，共有25个口岸。其中，有昆明机场、西双版纳机场和丽江机场三个航空口岸。2016年，昆明机场口岸国际航班达到2万架次，出入境人员达到266万人次。2017年1至5月，昆明机场口岸国际航班达到1万零473架次，出入境人员达到137.5万人次，同比分别增长24.78%、25%。

随着口岸各项业务需求的增多，昆明机场口岸在持续快速发展方面也遇到了一些明显瓶颈。

云南省商务厅副厅长朱非介绍，一方面口岸快速发展与查验单位人力资源紧张保障不足的矛盾日益突出。另一方面，昆明机场日间时段高峰时刻已趋于饱和，中国民航总局对航空公司国际航班时刻申请基本批复于夜间及凌晨。此外，昆明机场口岸国际洲际航线、旅游包机航线自身的运作规律决定了“晚发早至”的最优成本运营模式。

昆明机场口岸实行7×24小时通关保障后，将全天候保障所有国际航班、国际旅客和进出口货物通关，随到随检，快速通关，大幅压缩通关时间，降低综合成本，提升面向南亚东南亚的辐射能力和全球竞争能力。

朱非表示，届时将有利于昆明机场更好地与国际接轨，吸引各航空公司有效利用夜间时刻资源，新开国际航线，加密国际航班，扩大口岸辐射能力，增强国际影响力，提升云南对外开放水平。

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