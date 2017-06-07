中国证实羁押调查伊凡卡鞋子代工厂三名活动人士

（联合早报网讯）中国政府证实羁押了三名活动人士，他们涉嫌暗中调查美国总统特朗普女儿伊凡卡·特朗普（Ivanka Trump）在中国的鞋子代工厂的劳工权益。

BBC中文网报道，中国外交部发言人华春莹昨天（6日）表示，被羁押的三名活动人士正被调查涉嫌非法使用专业监控设备，以及干扰相关公司的正常运营及生产活动。这是中国政府首次证实三名活动人士遭拘押。

美国国务院发言人周一（5日）早些时候呼吁中国立即释放或保证三人得到公正的司法审判。

国务院发言人说，劳工活动人士帮助美国公司了解中国代工厂的劳动条件，对美国公司履行劳工保护责任，以及对中国厂商遵守中国劳工法规都至关重要。

上个月，华海峰、李招及苏恒等三名活动人士在中国江西省赣州秘密调查为伊凡卡·特朗普品牌鞋子代工的代工厂生产状况，遭到赣州警方拘押，指他们涉嫌非法使用窃听、窃照专用器材。

他们三人据报当时正卧底调查中国代工厂的劳工权益等问题。

华春莹表示，三名活动人士正被调查涉嫌“非法使用专业监控设备”。她指出，此案正在依法处理，任何国家无权干涉其司法程序。

被中国拘押的华海峰曾代表总部位于美国纽约的非政府组织“中国劳工观察”进行秘密调查行动。华海峰称，广东东莞华坚集团代工厂存在过度加班以及压低工资等侵害员工权益的情况。

华海峰的代理律师对《纽约邮报》说，三名活动人士目前被羁押在江西省赣州市拘留所。



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