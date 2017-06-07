雄安新区规划露雏形 不久将交高层审查

（联合早报网讯）中国工程院主席团名誉主席、京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪昨天表示，被称为“千年大计”的雄安新区规划已有雏形，预计不久后将提交高层审查。

徐光迪透露，雄安新区将建设21世纪的地下管廊式基础设施，把城市交通、城市水、电、煤气供应、灾害防护系统全部放在地下，以高铁、车站、市内交通等为例，都会置于地下。而地上部分将让给绿化、让给人行道。“人行走500米就可以下到地下找到车站，到四面八方去。届时通过高铁到达北京仅需41分钟。”

今年4月1日 ，中国高层突然宣布在河北省雄县、容城、安新三个县及周边部分区域设立雄安新区。官方强调，设立雄安新区以习近平为核心的中共中央作出的一项重大的历史性战略选择，是千年大计、国家大事。新区对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，培育创新驱动发展新引擎等，具有重大现实意义和深远历史意义。

雄安新区概念引发舆论高度关注，但中国官方至今尚未公布新区的规划方案。有舆论认为，雄安新区建设面临水资源短缺、环保难度大、可持续发展动力弱等难题，要制定经得起时间检验的规划并非易事。

据新华网、澎湃新闻等媒体报道，在昨天举行的中国城市百人论坛2017年会上，徐匡迪向外界介绍了雄安新区规划的思路和进展。

他说，为更好地对雄安新区进行规划，中国高层组织了中国规划设计研究院和国内顶级的规划单位成立联合工作营，包括清华大学规划院、同济大学规划院等六家单位，进行了多轮方案的研讨和完善。与此同时，成立了雄安新区规划评议专家组，包括地理、地质、水文、生态、能源、交通、建筑学领域的30多位专家，对各个方案进行评审、讨论，预计不久后将提交中央审查。

徐匡迪介绍，目前雄安新区规划正在探讨几个重大问题：一是如何做到理水营城，真正形成水城相融、蓝绿互汇、天人合一；二是如何在新区建设中贯彻城乡协同发展理念，真正把新区建设成田园城市、特色县镇、美丽乡村；三是如何在城市建设中抓住科技创新，做到“历经百年也不落后”；四是如何在新区建设中同步修复白洋淀的生态功能。

对于如何解决雄安新区水资源匮乏，徐匡迪透露，水利部已经同意，将太行山几个水库的水直接输到雄安新区。并且，官方已决定将年原油加工能力1000万吨的燕山石化整体搬迁至曹妃甸，“他们加工原油用的太行山水将用于雄安新区”。

中国社科院工业经济所所长、京津冀协同发展智库负责人黄群慧在论坛上表示，雄安新区在空间布局方面，将以功能组团布局主导产城融合要素配置，重点形成中央商务组团、绿色宜居组团、高端产业组团、大学研发区组团和滨海的生态休闲组团。

对于雄安新区如何避免陷入土地财政和房价飞涨的困境，国土资源部调控和监测司巡视员董祚继建议，应将70年土地批租制，改为土地年租制。土地年租制就是实行按年或者三到五年的短期租赁。这一方面可以避免地方政府对土地财政的严重依赖所诱发的短期行为，另一方面将有效降低土地初始取得成本，抑制房地产的投资投机需求，杜绝企业的圈地行为。

另有学者指出，雄安新区建设不能只是个“造城运动”，也必须在制度改革上走出一条新路，才配得上“千年大计”的称号。因此，新区建设除了要体现绿色、创新、开放等价值外，还要在打破城乡户籍枷锁、实现公共服务均等化、建设高效廉洁政府等方面开拓创新，才能成为引领中国未来发展的样板。

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