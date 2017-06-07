中国整治“违规追星” 卓伟等微博号被封

（联合早报网讯）中国官方出击整治“违规追星”，北京市网信办今天（7日）下午依法约谈微博、今日头条、腾讯、一点资讯、优酷、网易、百度等网站，责令网站切实履行主体责任，加强用户账号管理，积极传播社会主义核心价值观，营造健康向上主流舆论环境，采取有效措施遏制渲染演艺明星绯闻隐私、炒作明星炫富享乐、低俗媚俗之风等问题。

据“网信北京”消息，微博、今日头条、腾讯、一点资讯、优酷、网易、百度等网站依据相关法律法规、网站内容管理规定及用户协议关闭了“风行工作室官微”“全明星探”“中国第一狗仔卓伟”“名侦探赵五儿”“长春国贸”“娱乐圈揭秘”等一批违规账号。

近年来，卓伟、赵五儿、全明星探、长春国贸等账号爆出中国娱乐圈多个重磅“八卦”。

据《新疆晨报》描述，2013年起，卓伟及其旗下团队便先后曝光董洁出轨王大治、文章出轨姚笛、谢霆锋与王菲复合、白百何出轨等消息，一度对部分明星的形象及职业生涯造成地震式冲击。赵五儿则在2016年以来先后跟拍胡彦斌、林允和冯绍峰，倪妮和井柏然等明星，以致卓伟被网友“嘲笑”行动不及时。而另一大八卦大号长春国贸，2004年开始在天涯论坛爆料，2008年前后转战新浪博客，累计爆料数百条，其40%以上的爆料，网络点击率都在10万人次以上。

但《人民日报》5月中旬发文批判热炒明星私生活，称媒体对明星隐私“用功”，背后的驱动是点击率、阅读量所兑现的经济利益。但存在即合理不该是八卦泛滥的借口。对隐私、八卦，更多的媒体应拿出应有的姿态，给予正确的引导，而不应该为其提供平台、任其卖丑。

腾讯娱乐称，有知情人透露，此次封号事件和上述文章有关。但相关账号并未作出回应。



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