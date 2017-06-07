港非建制派议员对梁振英开启弹劾程序

（联合早报网讯）香港立法会28位非建制派议员就“浩鼎门”风波提出对特首梁振英的弹劾动议，今晚休会，明早续会。梁振英出席活动时没对此作出回应；民建联则形容弹劾议案是反对派“倒梁斗争”的重头戏。

梁振英早前被揭发与民建联的周浩鼎“私通”，透过他修改立法会UGL调查委员会的文件，引起非议。非建制派认为梁振英藐视立法会，以渎职行为罔顾《基本法》赋予特首的责任。

公民党议员杨岳桥指出，梁振英上任以来的举动，都是打压甚至矮化议会监察行政机关的权力，将立法会“搓圆按扁”（舞弄）成橡皮图章。他说，“私通”并非单一事件，是“上有目无纲纪的乱君，下有摧眉折腰的谗臣”，合谋乱政，令制度倒塌。

梁振英在2013年成为香港史上首位被提出弹劾动议的特首，今天再度面临同样的处境。他还有23天就卸任，在其五年任期内，其“战斗格”作风不但令香港社会撕裂，先后发生“占中”“旺角骚乱”等，也跟反对派结下不少梁子。

曾被梁振英控告诽谤的泛民议员梁继昌，今天发言时强调弹劾跟二人的私人民事诉讼一事并无关系。他又称，很遗憾政务司长张建宗今天仍以梁振英任内做了很多事情，当作抗辩理由。

民主党议员尹兆坚也质疑张建宗的讲稿内容失焦，全属转移视线。他说，民主派决定弹劾，是因为梁振英做错事，“‘断正’（私通被揭发）了，建制派可以争辩？真是匪夷所思。”他批评民建联在混淆视听。

公民党议员郭家麒则批评，梁振英五年前用“偷呃拐骗”方式取得特首之位，任内更成为“港独之父”，令香港“鸡毛鸭血”（输得很惨），因此民主派这次提出弹劾已属太迟。

张建宗指出，弹劾程序是非常严肃的事情，不应动辄将动议当作政治工具。他说，该动议并无足够理据指控特首，促请议员否决。

事实上，要通过弹劾的门坎非常高，须在立法会大会经分组点票表决均通过，才启动调查程序，再由终审法院首席法官担任主席的独立调查委员会调查，调查报告交回立法会后，须得三分之二议员通过，最终特首是否要被免职，由中央政府决定。

民建联主席李慧琼批评非建制派滥用弹劾程序，令立法会最庄严的权利成为斗争工具，对此感到十分遗憾和愤怒。她批评反对派才是礼崩乐坏的始作俑者，“反对派才是好斗，多次针对梁振英，务求‘斗死他’”。

不过，有学者分析，今天的弹劾动议是议员们在梁振英卸任前最后一次的“表态平台”，即使动议最终被否决，但若有多名建制派缺席或不投票，也反映了以曲线表态“不反对动议”，对梁振英来说也是一个污点。

免费试阅14天