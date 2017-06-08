中国外交部回应美国“中国军力报告”：罔顾事实

（联合早报网讯）针对美国国防部6日发布的“中国军力报告”，中国外交部发言人华春莹7日在例行记者会上表示，美方报告“罔顾事实”，对中国国防建设妄加评论，对中方维护领土主权和安全利益的正当行为说三道四。中方对此表示坚决反对。

据中新社报道，有记者提问，据报道，美国国防部6日发布中国军力报告。其中称，继在吉布提建后勤保障设施后，中国将在与其长期友好关系的国家建更多基地，其中包括巴基斯坦。请问中方对此有何评价？

华春莹回应，我们注意到了美方发布的这份报告。美方报告罔顾事实，对中国国防建设妄加评论，对中方维护领土主权和安全利益的正当行为说三道四。中方对此表示坚决反对。

华春莹称，中国始终不渝地走和平发展道路，奉行防御性国防政策，是维护亚太乃至世界和平与稳定的坚定力量。中国的国防建设是为了维护国家独立、主权和领土完整，是一个主权国家的正当权利。我们敦促美方摒弃“冷战”思维，客观、理性看待中国军事发展，以实际行动维护中美两国和两军关系稳定发展。

针对该报告称中国将在巴基斯坦等友好国家建更多军事基地，华春莹称，这是一种臆测性说法，中方不想做具体回应。她强调，中巴是传统友好邻邦，两国长期以来在各领域开展广泛合作，致力于互利共赢。中巴友好合作不针对任何第三方，符合各自的国际承诺。

有记者问，这份报告中提到，美国反对台海两岸任何一方单方面改变现状，不支持台湾“独立”，将维持基于中美三个联合公报、“与台湾关系法”的一个中国政策。报告称，根据“与台湾关系法”，美方提供台湾维持足以自卫的防御性物品与服务，有助于台海和平稳定。请问你对此有何看法？

华春莹表示，中方在台湾问题上的立场是一贯和明确的。美国单方面制定的所谓“与台湾关系法”严重违反一个中国政策和中美三个联合公报原则，中国政府一贯坚决反对。她指出，中方要求美方恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，停止售台武器和美台军事联系，慎重妥善处理涉台问题，以免损害中美关系大局和台海和平稳定。

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