女子被撞倒后再遭碾压 路人无一施救

（联合早报网讯）最新消息：2017年4月21日19时54分许，河南省驻马店市交警支队事故大队接市局110指令称：解放路与学院路交叉路口发生一起交通肇事逃逸事故，致一人（马某）死亡。事故大队民警迅速赶赴现场，连夜调查取证，次日清晨司机张某、刘某均已到案。依法接受处理。

据封面新闻-华西都市报报道，6月7日，微博认证为资深车评人的用户“袁启聪”发布了一条视频，视频中疑似一名身穿浅色上衣的年轻女子在夜间走斑马线过马路，低头时左侧一辆疑似出租车的小车将其撞倒并径直离开现场。

年轻女子被撞后躺在地上没有起身，但从视频可以看到，她抬起头试图起来。大约1分钟后，同一方向的另一辆SUV驶过并直接从她身上碾过，之后该SUV的司机停车前来查看。

让人寒心的是，从被撞到二次碾压的1分钟内，10余辆途经车辆和约20名经过的行人，无一人上前施救。

根据视频，白衣女子第一次被撞到后，有20辆左右的车选择绕行，有20个左右行人缓步走过。直到女子被第二次碾压后，这才有一位黑衣男子站在了斑马线上，也有了掏出手机的动作。视频至此也结束了。

据一位资深交警介绍，从视频分析，驾驶汽车行经人行横道时，遇行人正在通过人行横道，未停车让行；且在汽车与行人发生碰撞后，未立即停车，保护现场，立即抢救受伤人员，并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门，是造成该起事故的主要原因，前车承担主要责任。后车在道路上行驶的过程中，未注意观察路面情况安全驾驶，是造成事故的次要原因，后车担次要责任。

网友夜郎国王评论：天，这个社会是怎么了？我在现场会怎么做？我想至少会第一时间拦停所有车辆，站在倒地女子身前，拨打两个电话，120和110。告诉120需要急救，通知110有交通事故逃逸，追查出租车监控……。这是最基本的人性吧！

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