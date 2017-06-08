林飞帆发表声明驳逾300警力维安婚宴 

（联合早报网讯）台湾太阳花学运领袖林飞帆日前宣布，将与交往8年的女友林雅萍步入礼堂，有媒体和林飞帆说，彰化警方将到婚宴现场维安，还公布婚宴地点。林飞帆在面簿发表三点严正声明，“希望彰化县警方即刻悬崖勒马，不要耗费国家资源。”

据中央社报道，林飞帆4月公布喜讯时，曾强调将简单举办婚宴，邀请至亲好友，“结婚是很个人且单纯的决定，不太值得占据应属公共事务讨论的媒体版面”。林飞帆说，他从未要求警方协助，更请亲友别向警方透露婚宴细节。

“今日警方将我婚宴地点公开，都已经严重打扰我们与家人们的隐私。”林飞帆呼吁，与其关注他的婚事，希望大家不如将时间心力放在现下各种社会议题。

近日网路流传一张“彰化县警察局彰化分局执行‘0611专案─318学运成员林飞帆婚宴’警力部署表”萤幕截图，预估需300-400人。网友反应两极，不是酸警察“吃饱没事干”，就是问“林飞帆是什么东西啊？”

针对此事，警方解释，当天接获情资有民众可能会去抗议，加上婚礼会场靠近彰139线，假日经常有人在飙车，因此才会规划维安勤务，不过他们也承认，林飞帆未“主动申请”维安勤务。

警方说明，林飞帆并未告知及要求警方协助派遣警力，分局是基于治安及交通状况需要，主动预先规划勤务以避免治安事故发生，而目前计划尚未定案，分局会视情资及后续发展妥适规划勤务因应。

至于外传举办婚礼的颜氏牧场对于记者查证，则不愿证实林飞帆是否在此举办婚礼。

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