少林寺将办东方奥运会 切磋铁砂掌

（联合早报网讯）少林寺日前公布，将于7月30日至8月2日举办“少林七十二艺”选拔赛，邀全球少林文化爱好者比武。选拔赛工作人员6日表示，方丈想办一个“东方奥运会”。

据澎湃新闻报道，少林寺官网的公告显示，选拔赛设铁砂掌、二指禅、掌上飞刀、石锁竞技共四个项目，以体重分级比赛。优胜者有奖杯、奖状及奖金。

选拔赛工作人员郑书民说，已有来自美国、意大利、英国等100多人报名参赛。

郑书民表示，举办这次选拔赛是方丈多年以来的心愿。东方体育和西方体育是有差别的，比如举重，中国用的是石锁，西方用的是杠铃。“方丈的原意，是完全可以搞成一个东方奥运会”。

郑书民说，因为是第一次举办，还在探索阶段，所以只选了4个比赛项目。弹弓、流星锤、跳绳、毽子等表演项目是为下一次选拔赛做准备。

据少林拳谱记载，历代传习的少林功夫套路有数百套，另有七十二绝技（七十二艺），以及擒拿、格斗、卸骨、点穴、气功等门类独特的功法。

根据这次选拔赛规则，铁砂掌是以运动员按照规定的运动方法，一次打断砖块数量最多的一次，为最终成绩。比赛用砖由大会指定厂家同炉烧制，统一封存、统一提供。

二指禅伏地挺身以完成达标的伏地挺身次数多者获胜；二指倒立则以持续时间长者名次列前。

免费试阅14天