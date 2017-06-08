2017胡润慈善榜发布：徐冠巨及其家族成中国首善

（联合早报网讯）胡润研究院发布《2017胡润慈善榜》，100名中国大陆最慷慨的慈善家上榜。2016年4月1日至2017年3月31日期间的现金捐赠、和现金相关的捐赠、有法律效力的承诺捐赠都统计在内。若以企业名义捐赠，企业捐赠额乘以企业家所持股份比例后计入企业家个人捐赠。

根据胡润研究院发布的新闻稿，浙江物流大王，传化集团创始人，56岁的徐冠巨及其家族以30亿捐赠额成为中国首善。“腾讯五虎”之一，46岁的陈一丹以22.5亿捐赠额连续第二年保持第二，累计捐赠已超过63亿。

据新浪网报道，今年是胡润研究院连续第十四年发布胡润慈善榜。同时也是第四年发布《胡润全球华人慈善榜》（Hurun Global Chinese Philanthropy List 2017）重点分析了港澳台及海外华人慈善家和第三年发布《胡润全球华人大慈善报告》（Hurun Global Chinese Big Philanthropy Report 2017）列出了历年慈善捐赠额超过5亿元的在世华人大慈善家。

胡润百富榜第100名的财富是十年前的7倍，而慈善榜第100名的捐赠额与十年前一样，30岁的网红papi酱成为榜上最年轻的捐赠者。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示：“客气地说，企业家还在忙着赚钱，慈善榜第100名的捐赠额与十年前相比没有变化，而百富榜第100名企业家的财富已经涨了7倍。有些慈善家很低调，我们每找到一位，可能漏掉了五位。”

免费试阅14天