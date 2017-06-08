港立法会否决启动弹劾梁振英动议

（联合早报网讯）香港立法会昨今一连两天辩论由28名非建制派立法会议员提出、弹劾特首梁振英的动议，今午在分组点票之下，于地区组别获17票赞成、12票反对，功能组别只获11票赞成、22票反对，即未获得两部分在席议员过半数赞成，动议遭否决。

据明报报道，非建制派28名议员早前联合动议弹劾梁振英，指对方干预立法会调查UGL委员会工作。

政务司长张建宗今天在议员发言完毕后重申，弹劾特首是严肃的事，特首就UGL事件已多次并详细解释。张建宗说，细心聆听泛民议员的言论，均是不认同梁振英向专责委员会表达意见时所采取的手法，“但要指控有关行为构成严重违法或渎职，是另一回事”，他指听不到有议员提出相关证据。

张建宗表示，现届政府任期只剩22天，故调查不能在梁振英任内完成，可见是次议案的政治目的，辩论至今离不开政治二字，希望议员能放下政治争拗，停止政治内耗。

代表28位非建制派议员动议议案的公民党立法会议员杨岳桥则表示，梁振英与周浩鼎私通是不争事实，批评建制派为两人“涂脂抹粉”，将会“后患无穷”。他强调是次弹劾议案最重要的意义，并非要令梁振英难堪，而是向大众证明立法会作为监察机关的尊严是不可侵犯。

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