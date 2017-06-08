徐旭东：台湾原料供给严重不足 赴美投资积极评估

（联合早报网讯）台湾远东集团旗下EG（乙二醇）厂东联今天（8日）召开股东会。董事长徐旭东表示，近年两岸持稳扩充，总產能规模突破百万吨水准，原料乙烯年需求提升至60万吨，而中油五轻关闭，东联乙烯从现货市场外购比重被迫从20~30提高至50％。为解决台湾乙烯供给缺口，将积极评估赴美投资机会。

徐旭东说，与中油结盟合作或集团自身赴美投资都是评估方向，重点在于加计运输费用等总体效益。集团20年前参与加拿大乙烯厂投资（持股25％），透过原料在地直接生產EG销售，目前又再延长投资5年。有鑑美国乙烯原料便宜，但运费条件变数较多，且南美洲也是颇值得开发的市场，赴美投资也不排除採用加拿大模式，寻找合宜投资机会。

东联副董事长席家宜指出，透过两岸EG、特化扩產布局，去年营收展现年增40％，惟原料乙烯价格居高不下，营运苦吞亏损。所幸，今年EG报价回升，乙烯价格回跌，首季营运转亏为盈，上半年可望把去年亏损赚回来。以油价供需条件来看，今年原油价格应在50美元以下，而EG全球、亚洲需求成长仍有5~6％，营运持稳看待。

东联去年透过林园厂的去瓶颈工程及，大陆扬州新厂启动，EG產能30多万吨成长到85万吨，已达到具竞争力的生產量能，特化转型策略也展获成效，两岸EO、EOD年產规模各达76万吨及15万吨。

徐旭东说，中油五轻关厂，国内乙烯供给量不足，对东联台湾厂是相当要紧的事情，公司密切探听上游供应量来源，眼看美国页岩气开採技术成熟，东联有其必要去了解评估当地环境状况。

徐旭东认为，台湾目前乙烯总年產规模只有300万吨（其中，中油100万吨），都跟新加坡相当，对照两者国家土地、人口条件，这是不容忽视的问题，也是直接影响国家经济推动的后援能量实力。



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