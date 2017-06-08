成都双流机场遇入夏首场雷雨天气 8000名旅客滞留

（联合早报网讯）8日，记者从成都双流机场获悉，从7日晚22时5分至今日凌晨1时57分，成都双流机场遭受今年入夏以来的首场雷雨天气，共造成了47个进港航班备降，39个出港航班延误，近8000名出港旅客被迫滞留机场。同时造成了86个进港航班延误，11个航班被取消，5个航班推迟到今日执行。

据中新网报道，雷雨天气期间机场上空及东、西跑道空域发生了频繁的雷电，虽然未造成机场停航关闭，但出于安全考虑，机场基本停止了起降。据了解，上述期间成都双流机场仅执行了3个航班，其中出港2个，进港1个。47个进港航班分别备降重庆、昆明、西安、贵阳、绵阳、长沙、桂林、宜昌8个机场。

机场方面表示，目前雷雨天气对航班影响已基本消除，备降的航班已基本全部回到本场，5个延误航班正按序执飞。对取消及顺延至今天执行航班的旅客，各承运航空公司均及时就近安排了食宿，旅客情绪稳定。

机场称，已启动不正常航班应急预警机制，雷雨结束后，在保证安全的前提供下，尽量增加空域航班飞行密度。同时，成都机场表示将与驻场各保障单位迅速作好滞留旅客的服务保障工作，积极做好滞留旅客解释安抚工作，及时为滞留旅客安排休息地点。

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