中国5月出口同比增速超预期回升

（联合早报网讯）中国海关总署8日发布数据显示，按美元计，中国5月出口同比增长8.7%；5月进口同比增长14.8%。

据财新网报道，参与最新一期财新调查的10家金融机构，对5月出口同比涨幅的预测均值为8.1%。

按人民币计，5月出口同比增长15.5%。

前5个月，欧盟为中国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值1.6万亿元，增长16.1%，占中国外贸总值的14.8%。

其中，中国对欧盟出口9637.1亿元，增长14.6%；自欧盟进口6319亿元，增长18.4%；对欧贸易顺差3318.1亿元，扩大8%。

美国为中国第二大贸易伙伴，中美贸易总值为1.51万亿元，增长21.1%，占中国外贸总值的14%。

其中，中国对美国出口1.08万亿元，增长18.3%；自美国进口4350.1亿元，增长28.5%；对美贸易顺差6405.1亿元，扩大12.2%。

前5个月，东盟为中国第三大贸易伙伴，与东盟双边贸易总额为1.35万亿元，增长23.2%，占中国进出口总值的12.5%。

其中，对东盟出口7498.8亿元，增长17.9%；进口5977.6亿元，增长30.6%；贸易顺差1521.2亿元，收窄14.7%。日本为中国第四大贸易伙伴

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