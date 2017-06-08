中国近半快递网点存野蛮装卸和暴力分拣等问题

（联合早报网讯）据中国消费者协会网站消息，6月8日，中国消费者协会在北京召开情况通报会，通报了快递服务体验式调查结果。通报指出，中消协近日组织人员通过寄快递物品，深入体验国内部分快递公司的快递服务。其中，在派件(网点)体验方面，近半网点存在野蛮装卸、暴力分拣、无序摆放快件等问题。

通报介绍，当前快递业务扩展速度快、行业竞争加剧等原因，一些快递公司的服务质量和服务品质无法满足消费者的实际需要，物品损毁灭失、“快递变慢递”、态度恶劣、野蛮搬运等各类损害消费者合法权益的问题不断显现。

据介绍，调查过程中，体验员就快递物品破损、包装破损、快递延误等问题，向10家快递公司发起了57次投诉，47.4%的投诉能够在半小时内得到反馈。在有反馈的投诉中，仅有51.0%得到某种形式的解决或处理，如支付一定的赔偿金、提供优惠券或减免部分快递费用等。对于外包装基本无损但快递物品破损的投诉，多数快递公司以各种理由拒绝体验员提出的合理赔偿或道歉要求。

根据体验式调查中的体验员普遍反映，多数消费者签收快递时没有养成当面开箱验货的习惯。一旦遇有快件发生损毁、调包等问题，将不利于消费者依法主张自身合法权益。中消协特别提醒广大消费者：一是在发送快件时，要清晰填写快递单信息，确保快递员顺畅联系递送；二是接收快件时务必要求开箱验货，并妥善处置快递单信息，避免个人信息泄露；三是一旦发生合法权益受损问题，要主动收集并保存相关证据，及时向快递企业反馈，必要时向当地邮政管理部门或消费者协会投诉，依法主动维护自身合法权益。

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