AI挑战中国高考 人类以一分微弱优势守住领地

（联合早报网讯）6月7日下午，一场高考理科状元与智能机器人的人机大战打响。中小学智能化教育公司“学霸君”自主研发的智能教育机器人Aidam首次与六名高考理科状元在北京同台PK，解答2017年高考文科数学试卷。

据中国青年报报道，在激烈的比拼后，数学特级教师、奥赛教练韩兆勇宣布，Aidam的成绩为134分，六名状元的平均分为135分。

7日下午6时40分，Aidam开始答题，仅用9分47秒就答题结束。“学霸君”创始人张凯磊坦言自己很紧张，“就像送自己的女儿参加高考”。据他介绍，为了便于展示，Aidam当天答题放慢了速度，平时每道题完成时间应该在7~15秒。

六名高考状元在高考数学考试结束后拿到试题，随即开始答题，答题时间是55分钟。人机双方分别完成了包括客观题和主观题在内的整张试卷，并按照评分标准得出最终成绩。

智能教育机器人不是一个实体，而是一个以深度学习、专家系统和自然语言理解为核心的复杂系统。这个系统的核心在于通过学习人类的编程逻辑，熟悉人类思考和学习的方式，进而掌握解题方法。为此，“学霸君”投入数年时间，集200多位技术人员之力进行智能教育机器人的研发。资深教师和工程师在7000万道题目之上构建了推理引擎和庞杂的知识元，机器在所有的解题路径中探索出最简明的一种。

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