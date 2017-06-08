前新华社香港分社副社长：2047问题 “到时候中央肯定有个态度”

（联合早报网讯）《基本法》规定香港原有的资本主义制度和生活方式保持50年不变，2047年以后的安排近年逐渐受到关注。前新华社香港分社副社长张浚生接受明报专访时认为，关于2047年前后的技术问题如按揭、地契等不难处理，不涉及大原则或修改基本法等问题，中央适当时候“肯定有个态度”，中央一定会维护香港的长期繁荣稳定，“国家不会丢掉香港，香港是自己的孩子”。

据明报报道，终审法院前首席法官李国能2013年曾表示，“今后15至20年内，有必要讨论并解决香港2047年后的未来”，并认为2047年以后的安排于2030年代初必须获得解决。2015年12月，终审法院前常任法官烈显伦认为，2047年后的前途问题需要作出及时的决定，否则可能重演30年前香港和国际商业机构撤离的情况。

张浚生接受明报访问时表示，2047年前后的技术问题如按揭、地契等，“这些问题都好处理”，“香港与内地都是一个国家……不涉及一国两制的问题，到时候中央肯定有个态度的”。他认为，已故领导人邓小平说过“五十年不变”是一个形象的讲法，前50年是不能变，50年之后是不需要变。

张浚生认为，按揭、地契等问题都是技术问题，“很好解决，不需要那么紧张，时间没到”，通过内部先沟通讨论总能解决。他表示，这些问题不涉及修改基本法，不用过虑。

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