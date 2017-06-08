吉林汪清保护区一林场发现三只东北虎

（联合早报网讯）俗话说，一山不容二虎，但吉林省林业厅8日对外披露的视频显示，在吉林汪清国家级自然保护区，首次在同一个林场内，拍摄到了三只野生东北虎的珍贵影像。

据中新网报道，据介绍，这些视频是由吉林省林业厅与北京师范大学合作架设在野外的远红外相机拍摄到的，从去年6月至今年4月，共拍摄到3只东北虎的5次活动影像。

2016年6月8日，绿野如茵，林茂草深，一只雄性成年东北虎悠闲地从林间小道上走过。

2016年12月8日和2017年4月22日，当地又两次拍摄到第二只东北虎。吉林省林业厅介绍，12月8日的视频，是国内拍摄到的东北虎正面影像中最清晰的一次。白雪皑皑的山林中，一只体型健壮的东北虎走到镜头前停了下来，不知道它是发现了远红外相机的存在还是听到了什么声音，转过头来正面凝视镜头。这是一只成年雌虎，它距离相机很近，面貌生动清晰，身上的花纹美丽，连虎须都根根可见。

2017年2月2日和2017年4月19日，第三只东北虎两次现身。白雪覆盖的山坡，树木高大，一只雄性成年东北虎匆匆而行。

“2011年刚开始布设相机的时候，一年能拍到一次虎豹的视频就很难得了，现在基本上每年都能拍到十次左右。”吉林省汪清国家级自然保护区管理局保护处副处长孙权说。

据介绍，近年来吉林省在保护区建设、清山清套、虎友好型森林抚育等方面不断加大力度，使东北虎的栖息地环境得到改善，东北虎的数量也逐渐增加。

吉林汪清国家级自然保护区是野生东北虎、东北豹的重要分布区和栖息地。目前，保护区内已发现有东北虎3到4只，东北豹5到6只，并且有一个东北虎家族和两个东北豹家族。

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